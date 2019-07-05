В Сан-Паулу состоялась выставка корейской культурной волны Халлю-2019

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6-7 июля в бразильском Сан-Паулу в выставочном зале Expo Center Norte прошла выставка контентов корейской культурной волны Халлю-2019. Мероприятие, проводившееся в третий раз, получило хорошие отзывы местных жителей. Организаторы подготовили красочное выступление южнокорейских К-РОР групп, которых горячо приветствовали около 20 тыс. фанатов. Тхэквондисты провели показательное выступление, которое также привлекло внимание посетителей. В мае этого года в этом городе состоялось выступление группы BTS, что ещё больше повысило интерес местных жителей к корейской культуре. В этом году мероприятие проходило на тему «Новое начало, развлекаемся с Халлю». В его рамках были подготовлены не только представления и выставка, но и самые разные игры. Бразильцы, помимо прочего, примерили на себя роль героев корейских фильмов и сериалов, а также попробовали свои силы в корейской борьбе ссирым. Не обошлось и без кулинарного шоу, а также конкурса ораторского искусства на корейском языке. Выставка в Сан-Паулу внесла вклад в распространение корейской культурной волны Халлю в мире.