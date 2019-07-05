Американские корейцы активизируют обмены с КНДР

Photo : KBS News

После встречи глав КНДР и США на межкорейской границе корейская диаспора в США активно продвигает обмены с КНДР на неправительственном уровне. В Лос-Анджелесе ежегодно проводится фестиваль корейской культуры. Вероятно, что в этом году на мероприятии будет представлено известное северокорейское блюдо – холодная лапша нэнмён. Организаторы сообщили, что три месяца назад получили от северокорейского ресторана «Оннюгван» в Пекине заявку на участие в фестивале, на что был дан положительный ответ. Были приглашены 30 представителей ресторана, в том числе, пять поваров и десять артистов. Если американское дипломатическое ведомство одобрит приглашение, то состоится первый визит культурной делегации КНДР в США. Помимо этого, предприниматели корейского происхождения из Лос-Анджелеса, посещавшие в 80-х годах Пхеньян, планируют вновь посетить его, чтобы обсудить вопрос строительства завода. Местная корейская диаспора готовится к проведению встречи разделённых семей. Между тем, неизвестно, будут ли одобрены эти проекты американским правительством, которое продолжает придерживаться позиции санкционного давления на КНДР.