В Германии возможны контакты представителей двух Корей и США

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На этой неделе в Германии, возможно, состоится встреча представителей двух Корей и США об организации рабочих переговоров. 8-9 июля спецпредставитель США по вопросам КНДР Стивен Бигэн посетит Брюссель, а 10-11 июля - Берлин. Он намерен встретиться со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном, который с 9 по 12 июля будет находиться с визитом в Берлине. Ранее на встрече лидеров двух Корей и США в пограничном пункте Пханмунчжом американский президент Дональд Трамп заявил о возможности возобновления рабочих переговоров по денуклеаризации в течение ближайших двух-трёх недель. В этом случае стороны должны обсудить место и повестку предстоящих контактов. На этом фоне предполагается, что в период пребывания Стивена Бигэна в Европе возможны контакты представителей двух Корей и США в двустороннем и трёхстороннем форматах. Стивен Биген ничего не ответил на соответствующий вопрос журналистов, одновременно отметив, что его визит в Европу нацелен на достижение окончательной и подконтрольной денуклеаризации.