NHK: Япония может расширить меры ограничения экспорта в РК

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Если РК не предпримет мер по улучшению ситуации в связи с японскими ограничениями на экспорт ряда товаров в РК, то Токио пойдёт на расширение ограничительного списка. Об этом сообщила 8 июля телерадиокомпания NHK, подчеркнув, что речь может идти о продукции станкостроения и углеродном волокне. Указывается, что в Токио будут внимательно следить за действиями Сеула. Японское правительство намерено исключить РК из «белого списка» стран, пользующихся льготами при закупке японских товаров, если южнокорейская сторона будет бездействовать. Синдзо Абэ, между тем, вновь затронул тему выплаты компенсаций корейским жертвам трудовой мобилизации, упомянув и о северокорейской проблеме. Он, в частности, заявил, что в вопросе компенсаций РК не выполняет международных обещаний, а значит Сеул не осуществляет в должной степени контроль за санкциями против КНДР. Исполняющий обязанности генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда заявил, что южнокорейские компании закупали в больших объёмах различные материалы, имеющие отношение к фтористому водороду и к производству химического оружия, а пунктом назначения этой продукции была СК. При этом он не назвал конкретные компании, и каким образом могли проводиться такие операции.