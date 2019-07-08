Мун Чжэ Ин: Япония пытается ограничить операции в частном секторе, преследуя политические цели

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Япония пытается ограничить операции в частном секторе, преследуя политические цели. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 8 июля на заседании с участием своих старших советников. Он отметил, что не только РК, но и всё мировое сообщество выражают опасения по поводу японских ограничений на экспорт в РК. Глава государства также подчеркнул необходимость рассмотреть ввод в действие экстренного режима реагирования, подчеркнув, что госструктуры не должны жалеть сил при оказании помощи частным компаниям. Президент потребовал от Японии отменить ограничительные меры и приступить к переговорам, поскольку «порочный круг» противостояния не идёт на пользу ни одной стороне. Мун Чжэ Ин заявил также, что нынешнюю ситуацию нужно использовать как шанс для решения структурных проблем экономики, минимизируя потери компаний и улучшая систему работы с Японией. Глава государства призвал граждан и политические круги объединить усилия.Японией. Глава государства призвал граждан и политические круги объединить усилия.