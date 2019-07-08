Правительство РК против японских обвинений в нарушении санкций по КНДР

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Правительство РК выступило с протестом против беспочвенных высказываний представителей японского правительства о том, что южнокорейская сторона могла передать КНДР закупленные в Японии материалы «двойного назначения», то есть, те, которые могут быть использованы в военных целях. Указывается, в частности, что травильный газ, применяемый в производстве полупроводников, мог попасть в КНДР и использоваться в создании химического оружия и обогащении урана. Представитель министерства промышленности, торговли и энергетики РК заявил, что три наименования материалов, процедуру экспорта которых Япония ужесточила, южнокорейские власти считают стратегическими. Поэтому весь процесс их ввоза и возможного вывоза находится под строгим контролем. По этому вопросу ведётся тесное сотрудничество с экспортёрами и отечественными компаниями. Сам процесс перевозки и хранения травильного газа очень сложный и дорогостоящий, поэтому его передача Северу невозможна. К тому же нет никаких подтверждений того, что южнокорейские правительство и компании нарушили антисеверокорейские санкции. МИД РК потребовал от Японии конкретных подтверждений выдвинутых обвинений, но в Токио пока сохраняют молчание.