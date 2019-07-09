Объём приграничной торговли между КНДР и Россией растёт

В первом квартале этого года объём торговли между приграничными провинциями КНДР и Дальним Востоком России вырос на 187% в годовом исчислении, составив 10 млн 690 тыс. долларов. Такая информация появилась 9 июля на сайте генерального консульства РК во Владивостоке. Северокорейский импорт составил 10 млн 670 тыс. долларов, а экспорт - 20 тыс. долларов. Основная доля российских поставок в КНДР пришлась на нефтепродукты – 9 млн долларов. Далее следуют растительное масло, природный газ и пшеничная мука. Из КНДР на Дальний Восток отправлялись только продукция пищевой промышленности. Между тем, объём торговли между РК и Дальневосточным регионом России вырос за тот же период на 152%, составив 2 млрд 312 млн долларов.