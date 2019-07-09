Расходы туристов из РК в Японии растут

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В прошлом году расходы южнокорейских туристов в США сократились на 6,4% в годовом исчислении, составив 6 млрд 640 млн долларов. При этом аналогичные расходы в странах ЕС составили 5 млрд 800 млн долларов, а расходы в Китае уменьшились на 20,4%, составив 440 млн долларов. Расходы южнокорейцев в Японии выросли на 4,2%, составив 5 млрд 100 млн долларов. Расходы граждан РК в странах Юго-Восточной выросли на 16,3%, составив 8 млрд 300 млн долларов. Поток южнокорейских туристов в Японию вырос на 5,6%, составив 7 млн 540 тыс. человек. Количество посетивших Вьетнам выросло на 42,2%, приблизившись к 3,5 млн человек. Дефицит платёжного баланса в сфере туризма относительно Японии немного снизился, составив 3 млрд 400 млн долларов.