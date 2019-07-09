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Международный фестиваль музыкальных фильмов в Чэчхоне-2019 пройдёт с 8 по 13 августа в городе Чэчхоне провинции Чхунчхон-Пукто. Об этом сообщили 8 июля представители оргкомитета фестиваля и мэрии города. В презентации фестиваля приняли участие около 500 человек. Мэр города Ли Сан Чхон заявил, что фестиваль, который проводится уже в 15-й раз, вошёл в тройку крупнейших в стране. В этом году в рамках восьми секций будет представлено 126 картин из 36 стран. Откроет фестиваль документальная лента британского режиссёра Питера Веббера (Peter Webber) - Inna De Yard - The Soul Of Jamaica. Подготовлены различные дневные и ночные программы, концерты отечественных и иностранных музыкантов и многое другое.