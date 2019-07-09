РК урегулирует ситуацию с ограничительными мерами Японии в рамках международного сотрудничества

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При урегулировании ситуации с японскими ограничительными мерами южнокорейские власти рассматривают возможность обращения к международному сотрудничеству. Об этом завила 8 июля журналистам директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи. На вопрос о том, планируется ли поездка в США для консультаций по мерам Японии, она ответила, что в настоящий момент обсуждаются различные меры в рамках международного сотрудничества. Однако Ю Мён Хи заявила, что воздержится от более подробных комментариев, поскольку определённую подготовку ведут и оппоненты. Эксперты полагают, что РК может обратиться за американской поддержкой, так как действия Японии могут негативно сказаться и на американских компаниях, сотрудничающих с южнокорейскими производителями, таких как Apple, Qualcomm и Intel.