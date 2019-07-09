«Ёмиури симбун»: На этой неделе в Токио состоится контакт представителей РК и Японии

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Первая встреча представителей РК и Японии по вопросу об ограничении японского экспорта на южнокорейский рынок состоится на этой неделе в Токио. Об этом 9 июля сообщила японская газета «Ёмиури симбун». Японская сторона намерена ещё раз выразить официальную позицию о том, что ограничительные меры Токио изначально приняты не в целях сдерживания экспорта в РК, а в рамках пересмотра системы контроля экспорта. Однако южнокорейское правительство считает, что Япония пошла на неприемлемые шаги в политических целях. Поэтому рассматриваются различные меры противодействия, в том числе обращение в ВТО. Учитывая это, неизвестно, позволит ли первый контакт в Токио урегулировать проблему.