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Около 40% семейных женщин в РК увольнялись в связи с рождением и воспитанием детей

Write: 2019-07-09 10:46:34Update: 2019-07-09 12:21:01

Около 40% семейных женщин в РК увольнялись в связи с рождением и воспитанием детей

Photo : YONHAP News

40,3% замужних женщин в РК были вынуждены уйти с работы в связи с рождением и воспитанием детей. На это указывают результаты исследования, проведённого министерством здравоохранения и социального обеспечения РК среди 2.533 домохозяйств. Среди мужчин такой ответ дали лишь 0,3%. Примечательно, что доля женщин, которые вынуждены прекратить карьеру по вышеуказанным причинам, растёт с каждым годом. Сами женщины объясняли своё решение об отказе от работы отсутствием подходящих учреждений дошкольного образования, приоритетом детей перед работой, трудностями одновременного воспитания детей и выполнением работы, большими расходами на детские сады и нянек. Наиболее существенная нехватка учреждений дошкольного образования отмечена в малых и средних городах. Выяснилось также, что отпуск для воспитания детей брали 26% женщин и 1,1% мужчин. 
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