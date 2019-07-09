Ли До Хун: Рабочие переговоры между КНДР и США могут начаться в этом месяце

Photo : YONHAP News

Спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун надеется на то, что рабочие переговоры между КНДР и США по денуклеаризации возобновятся в этом месяце. Об этом он заявил во вторник на встрече с журналистами в международном аэропорту Инчхон перед вылетом в Германию. По его словам, лидеры КНДР и США во время встречи 30 июня в пограничном пункте Пханмунчжом говорили о возобновлении переговоров в течение двух-трёх недель. Госсекретарь США Майкл Помпео называл середину июля, поэтому, вполне вероятно, контакты начнутся примерно в указанное время. На вопрос о месте проведения переговоров Ли До Ху ответил, что находится не в том положении, чтобы говорить об этом. В настоящий момент высказываются предположения о том, что первый после длительного перерыва контакт сторон может состояться в Пхеньяне, в пограничном пункте Пханмунчжом, Швеции, Таиланде или Монголии. Помимо этого, Ли До Хун сказал, что, по его мнению, процесс налаживания мира на Корейском полуострове возобновился, и поводом к этому послужила встреча глав двух Корей и США в Пханмунчжоме. В Германии Ли До Хун намерен провести встречу со своим коллегой из США Стивеном Бигэном, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР.