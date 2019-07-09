Morgan Stanley: Действия Японии могут оказать давление на экономику РК

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Ограничительные меры Японии могут стать дополнительным фактором давления на южнокорейскую экономику, которая и без того столкнулась с внешними и внутренними трудностями. К такому мнению пришли эксперты глобального инвестиционного банка Morgan Stanley, снизив прогноз роста экономики РК на этот год с 2,2% до 1,8%. Прогноз на следующий год определён на уровне в 1,7%. Эксперт банка Дэй Тан отметил, что в связи с действиями Японии южнокорейские производители будут вынуждены увеличить расходы, связанные с замещением японских резисторов, фторированного полиимида и фтористого водорода. При этом он отметил, что, по его данным, запасов этих материалов в РК хватит максимум на три месяца. Дэй Тан также отметил, что в краткосрочной перспективе южнокорейские производители не ощутят особых неудобств, учитывая большие запасы продукции. Но впоследствии может произойти снижение роста экономики. Отмечается также, что РК уязвима в условиях торгового спора между США и Китаем.