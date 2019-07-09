Профсоюз почтовых работников РК отменил забастовку

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8 июля профсоюз почтовых работников РК отменил всеобщую забастовку, запланированную на 9 июля, приняв предложения правительства. Власти, в частности, предложили увеличить количество штатных доставщиков на 238 человек и внештатных на 750 человек, чтобы уменьшить нагрузку на действующих сотрудников. Со следующего года будет поэтапно вводиться система пятидневной рабочей недели. В городах с большим объёмом почтовых отправлений решено увеличить штаты. Кроме того, руководство Почты Кореи предложило план сокращения объёма работы по доставке небольших посылок, которые являются наибольшим бременем для доставщиков. Помимо этого продвигается проект перенаправления доходов от финансовых услуг почты. Прежде все доходы уходили в бюджет и не использовались на развитие и улучшение работы Почты Кореи. Теперь они могут пойти на эту цель. Помимо этого правительство и профсоюз сформируют переговорный орган «социального согласия», который призван разрешать подобные кризисные ситуации.