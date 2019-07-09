Южнокорейские судостроители два месяца подряд на первом месте в мире по объёму заказов

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Южнокорейские судостроители второй месяц подряд занимают первое место в мире по объёму заказов. По данным агентства Clarksons, опубликованным 9 июля, в июне мировые судостроители получили заказы на строительство 18 судов общим дедвейтом 660 тыс. компенсированных валовых регистровых тонн (CGT). Южнокорейская доля составила 6 судов общим дедвейтом 340 тыс. CGT. На втором месте Китай, на третьем Япония. В первом полугодии южнокорейские судостроители получили заказы на строительство 31 судна общим дедвейтом 3 млн 170 тыс. CGT, что составляет 31% мирового рынка. Они заняли второе место по этому показателю, уступив Китаю, чья доля составила 42%.