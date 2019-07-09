Рынок электронных сигарет с табаком в РК стремительно растёт

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Южнокорейский рынок электронных сигарет с табаком достиг 2 трлн вон или 1 млрд 600 млн долларов, став вторым после Японии. Ещё в 2017 году показатель составлял 400 млн долларов. С того момента отметка выросла в три раза. По данным агентства Euromonitor International, в прошлом году объём всего отечественного рынка сигарет составил 15 млрд 637 млн долларов. К 2023 году показатель вырастет незначительно – на 237 млн долларов. В случае с рынком электронных сигарет с табаком ежегодный рост составит 21%, а итоговый объём к 2023 году – 4 млрд 400 млн долларов. Причина такого роста объясняется большим интересом местных потребителей к высокотехнологичным новинкам.