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Иностранцы, не имеющие медицинской страховки, обязаны лично оплачивать медицинские расходы

Write: 2019-07-09 14:08:14Update: 2019-07-09 14:16:58

Иностранцы, не имеющие медицинской страховки, обязаны лично оплачивать медицинские расходы

Photo : YONHAP News

Иностранцы, которые проживают в РК и не имеют государственной медицинской страховки, должны будут лично оплачивать все медицинские расходы. Об этом сообщили во вторник в министерстве здравоохранения и социального обеспечения.  В соответствии с изменениями, внесёнными в Закон о государственном медицинском страховании, который вступит в силу 16 июля, иностранные граждане, которые проживают в стране более шести месяцев, должны в обязательном порядке оформить  государственную медицинскую страховку.   Минимальная ежемесячная плата составляет 113.050 вон (96 долларов). Ранее иностранцы, не имеющие постоянной работы, могли не регистрироваться в программе медицинского страхования.   Для студентов необходимость оформить страховку вводится с марта 2021 года. Лицам, оформившим страховку за рубежом, которая покрывает медицинские расходы на территории РК,  можно не регистрироваться в государственной системе медицинского страхования  РК. 
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