Северокорейский лидер почтил память своего деда-основателя КНДР

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын посетил 8 июля, в 25-ю годовщину смерти основателя государства Ким Ир Сена, Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне. Как сообщает агентство ЦТАК, от его имени, имени Трудовой партии Кореи и руководящих органов КНДР к подножию статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира была возложена корзина цветов. Ким Чон Ын побывал в залах бессмертия, где сохраняются забальзамированные тела Ким Ир Сен и Ким Чен Ира, и почтил их память. Лидера КНДР сопровождали руководители партии и государства, сообщает ЦТАК, не называя конкретных имён. 8 июля в КНДР отмечался национальный день памяти. По всей стране в знак траура были приспущены государственные флаги, в полдень в Пхеньяне в течение минуты звучала сирена воздушной тревоги. К многочисленным памятникам вождям и панно с их изображением возлагались цветы. В газетах опубликованы материалы, повествующие о беспримерном служении Ким Ир Сена своему народу. Центральная газета «Нодон синмун» призвала жителей республики строить «мощную экономику, основанную на принципе самообеспечения».