РК поставила вопрос об ограничительных мерах Японии на заседании Совета по торговле товарами ВТО

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В ходе заседания Совета по торговле товарами ВТО, проходящего в Женеве, правительство РК в экстренном порядке поставило вопрос об ограничении Японией экспорта на южнокорейский рынок. Представитель РК Пэк Чи А, принимающая участие в заседании, подвергла критике действия Токио, потребовав немедленной отмены ограничений и подчеркнув, что они направлены исключительно против РК. Пэк Чи А назвала данные действия «политически мотивированными мерами экономического возмездия». Она также выразила сожаление в связи с тем, что японские власти пошли на такой шаг сразу после того, как в Осаке на саммите «Большой двадцатки» Япония подчеркнула важность справедливой и свободной торговли. В заседании принял участие также представитель Японии Тюнити Ихара. В своём выступлении он отметил, что меры Японии не направлены на ограничение экспорта.