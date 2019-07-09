Представитель госдепа США посетит РК и Японию

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С 10 по 21 июля помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл посетит РК, Японию, Филиппины и Таиланд. Об этом 9 июля сообщили в госдепе США. Данная поездка примечательна тем, что она организована на фоне повышения напряжённости в отношениях между РК и Японией. 17 июля Дэвид Стилвелл намерен провести в Сеуле встречи с высокопоставленными представителями МИД и администрации президента РК, чтобы обсудить вопросы укрепления двустороннего союза и сотрудничества в Тихоокеанском регионе. С 11 по 14 июля он посетит Японию, 15-16 июля - Филиппины, 18-19 июля - Таиланд. США придерживаются позиции о необходимости сотрудничества РК, США и Японии в переговорах с КНДР и нормализации ситуации. Поэтому вполне вероятно, что США попытаются сыграть посредническую роль в разрешении споров между РК и Японией.