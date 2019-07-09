Очередная группа южнокорейских военнослужащих отправилась в Южный Судан

В Южный Судан отправилась одиннадцатая по счёту группа южнокорейских военнослужащих для участия в восстановительных работах в составе миротворческого контингента ООН. 8 июля в Инчхоне состоялась торжественная церемония отправки контингента, в которой приняли участие около 1200 человек, в том числе 280 членов группы, их семьи и родственники, представители командования. Начальник штаба сухопутных войск вооружённых сил РК генерал-полковник Со Ук выступил с речью, поддержав военнослужащих и пожелав им успешного завершения миссии. Южнокорейский миротворческий контингент находится в Южном Судане с января 2013 года. В его задачи входит содействие в восстановлении местной инфраструктуры и активизации экономики. В состав контингента входят наиболее подготовленные военные. Конкурс во время отбора составляет шесть кандидатов на одно место.