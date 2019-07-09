Австралиец Алек Сигли был задержан в КНДР по обвинению в шпионаже

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Северокорейские СМИ сообщили, что освобождённый 4 июля из-под стражи австралийский студент Алек Сигли, ранее был задержан по обвинению в шпионской деятельности. Так, северокорейское агентство ЦТАК 6 июля сообщило, что Сигли через интернет вёл пропагандистскую деятельность, за что 25 июня был задержан органами безопасности. Отмечается, что задержанный признал факт сбора и разглашения информации о внутренней ситуации в КНДР, принеся извинения за нарушение суверенитета КНДР. Однако сам Сигли опроверг обвинения Севера. На своей странице в Twitter он написал, что утверждение северокорейской стороны не соответствует действительности. По его словам, все данные, на которые ссылаются северокорейские СМИ, находятся в открытом доступе в его интернет-блоге.