РК готовится к переговорам с Японией

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Правительство РК готовится к двусторонней встрече с представителями японских властей 12 июля в Токио. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр промышленности, торговли и энергетики Сон Юн Мо. Он затронул озвученные Японией подозрения о том, что фтористый водород, импортированный из Японии в РК, мог попасть в КНДР. Министр потребовал от японской стороны прекратить беспочвенные обвинения, подчеркнув, что никаких доказательств таких утверждений нет. Между тем, в Токио считают, что вопрос об ограничительных мерах не является объектом для обсуждения. Поэтому диалог сторон, способный привести к отмене ограничений на экспорт, вряд ли возможен в ближайшее время.