Премьер-министр РК посетит Бангладеш, Таджикистан, Кыргызстан и Катар

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С 13 по 21 июля премьер-министр РК Ли Нак Ён посетит с официальным визитом Бангладеш, Таджикистан, Кыргызстан и Катар. С 13 по 15 июля состоится поездка в Бангладеш, где глава южнокорейского правительства проведёт переговоры со своим коллегой Шейх Хасина. Будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества во внешнеполитической сфере, в области безопасности, внешней торговли, инвестиций, культурные и кадровые обмены. С 15 по 17 июля Ли Нак Ён посетит Таджикистан. Там он встретится с президентом Эмомали Рахмоном и премьером Кохиром Расулзода. На период с 17 по 19 июля запланирован визит в Кыргызстан. Там Ли Нак Ён встретится с президентом Сооронбаем Жээнбековым и своим коллегой Мухамметкалыем Абылгазиевым, примет участие в бизнес-форуме. На встрече глав правительств будут затронуты вопрос расширения сотрудничества в сферах здравоохранения, электронного правительства, транспорта и промышленного строительства. Ли Нак Ён встретится с потомками борца за независимость Кореи Хо Ви, представителями местной корейской диаспоры. Визит в Катар состоится с 19 по 21 июля. В ходе переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани и премьер-министром Абдуллой бин Нассер бин Халифа Аль Тани будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере промышленного строительства.