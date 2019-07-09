РК и Малайзия приступают к переговорам по соглашению о свободной торговле

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РК и Малайзия проведут первый раунд переговоров по двустороннему соглашению о свободной торговле в рамках усилий по укреплению экономических связей. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, переговоры состоятся 11 июля в Куала-Лумпуре. Договорённость о подготовке соглашения о свободной торговле между двумя странами была достигнута в ходе состоявшегося в марте южнокорейско-малазийского саммита. Сеул и Куала-Лумпур планируют завершить работу над документом к саммиту РК-АСЕАН, который состоится в ноябре. Ранее РК заключила соглашение о свободной торговле с АСЕАН, но Сеул стремится расширять экономические связи с членами организации посредством отдельных соглашений о свободной торговле. Уже заключены соглашения с Вьетнамом и Сингапуром, ведутся переговоры с Индонезией и Филиппинами.