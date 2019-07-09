Профсоюз работников Пусанского метро проводит забастовку

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Работники Пусанского метро, которые являются членами отраслевого профсоюза, проводят в среду забастовку. Она началась в 5 часов утра, после того как представители администрации и профсоюзов не смогли договориться о повышении зарплаты. В забастовке участвуют около 2.400 из 3.402 членов профсоюза, в том числе, машинисты поездов, станционные работники и технический персонал. Согласно закону, регулирующему работу общественного транспорта, в случае забастовки свои должностные обязанности должны выполнять не менее 1.010 штатных сотрудников Пусанского метро. Первоначально профсоюз требовал повышения заработной платы на 4,3%, затем понизив требование до 1,8%. Администрация настаивает на замораживании заработной платы. Профсоюз обещает выполнять график движения поездов на уровне 61,7% от обычного.