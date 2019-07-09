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В мире

Спецпредставитель США не планирует встречаться с представителями КНДР

Write: 2019-07-10 13:56:50Update: 2019-07-10 17:20:33

Спецпредставитель США не планирует встречаться с представителями КНДР

Photo : YONHAP News

Специальный представитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн не планирует встречаться с официальными лицами КНДР во время своей поездки в Европу на этой неделе. Об этом сообщила во вторник журналистам представитель госдепартамента Морган Ортэгус. Она подтвердила, что Бигэн уже провёл переговоры в Брюсселе и прибыл в Берлин, и во время поездки он проведёт консультации со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном. Представитель госдепартамента  напомнила, что президент США по-прежнему привержен урегулированию проблем на Корейском полуострове мирным путём, посредством дипломатии. Согласно изложенной ею информации, в плане целей США ничего не изменилось: полная ликвидация оружия массового уничтожения в КНДР.
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