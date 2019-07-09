Усугубление противостояния РК и Японии чревато последствиями для обеих сторон

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Если РК ответит на ограничение экспорта Японией зеркальными мерами, то ВВП РК может сократиться на 5,4%. На это указывают представленные 10 июля результаты анализа нынешней ситуации, который проведён Корейским институтом экономических исследований. Если в результате ограничительных мер Японии нехватка материалов для производства полупроводников в РК составит 30%, то южнокорейский ВВП сократится на 2,2%, а японский лишь на 0,04%. В случае, если РК пойдёт на аналогичные меры ограничения экспорта в Японию, то снижение ВВП РК составит 3,1%, а Японии 1,8%. В случае увеличения нехватки материалов до 45% потери ВВП РК вырастут до 4,2%. При этом, если правительство примет меры ограничения экспорта в Японию, показатель вырастет до 5,4%. В результате разрастания торгового противостояния двух стран производство электроники в РК сократится на 20,6%, а в Японии на 15,5%. Лидирующие позиции в данной области перейдут к Китаю.