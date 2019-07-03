Главы внешнеполитических ведомств РК и США обсудили международные проблемы

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10 июля главы внешнеполитических ведомств РК и США провели телефонный разговор, в ходе которого затронули принятые Японией меры по ограничению экспорта в РК. Кан Гён Хва, находящаяся с визитом в Эфиопии, выразила обеспокоенность по поводу ограничений на экспорт в РК ключевых высокотехнологичных материалов. Она отметила, что Сеул надеется на пересмотр решения, принятого официальным Токио. Южнокорейская сторона намерена приложить усилия для разрешения проблемы через диалог, сказала Кан Гён Хва. Госсекретарь США выразил понимание позиции Сеула. Глава южнокорейского МИД отметила, что действия японских властей по ограничению экспорта на южнокорейский рынок нанесут ущерб не только южнокорейским компаниям, но и могут нарушить систему поставок на мировом рынке. Кан Гён Хва и Майкл Помпео подтвердили решимость продолжать сотрудничество для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе. Кроме того, они договорились продолжить диалог в рамках регионального форума, который состоится в Таиланде в начале августа.