За первые 10 дней июля южнокорейский экспорт сократился на 2,6%

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Южнокорейский экспорт в период с 1 по 10 июля составил 13 млрд 600 млн долларов, что на 2,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом экспорт полупроводников сократился на 25%, а нефтепродуктов - на 3%. Между тем, как сообщили в Таможенном управлении РК, зарубежные поставки легковых автомобилей увеличились на 24,2%, а устройств беспроводной связи - на 18,9%. Поставки в США выросли на 11,2%, а в Китай сократились на 13,2%. За первую декаду июля южнокорейский импорт составил 15,5 млрд долларов, что на 4% процента больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, дефицит торгового баланса составил за первые 10 дней июля 1 млрд 900 млн долларов.