Представитель администрации президента РК прибыл в Вашингтон

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10 июля заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон прибыл с визитом в Вашингтон. Отвечая на вопрос о цели визита, он сказал, что прибыл в связи с наличием множества тем, требующих обсуждения. В повестку переговоров с представителями американских властей, по его словам, входят, в частности, ограничительные меры Японии. Визит состоялся после того, как южнокорейское правительство выразило намерение урегулировать разногласия с Японией дипломатическим путём. В то же время директор департамента экономических связей МИД РК Ким Хи Сан, который также находится в Вашингтоне, планирует ознакомить американскую сторону с проблемами, вызванными решением Токио ограничить экспорт в РК ключевых высокотехнологичных материалов.