Рабочая встреча РК и Японии по экономическим вопросам пройдёт на уровне глав отделов

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Рабочая встреча представителей РК и Японии, запланированная на 12 июля в Токио, состоится на уровне глав отделов. Как сообщил представитель министерства промышленности, торговли и энергетики, её участники обсудят ситуацию, вызванную введением ограничений на экспорт в РК японских стратегических материалов. В ходе подготовки встречи японская сторона настаивала на том, чтобы мероприятие проходило именно на уровне глав отделов, а не глав департаментов. Контакты представителей двух стран по обсуждению системы контроля поставок японских материалов в РК проводились шесть раз с 2008 года.