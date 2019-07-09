Правящая партия предложила увеличить дополнительный бюджет на 300 млрд вон

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Правящая Демократическая партия Тобуро предложила в четверг увеличить дополнительный бюджет на 300 млрд вон (255 млн долларов), чтобы помочь отечественным компаниям справиться с введёнными Японией экспортными ограничениями. Как заявил председатель политсовета правящей партии Чо Чжон Сик, дополнительные средства пойдут на поддержку технологического развития, коммерциализации и массового производства стратегических материалов, на экспорт которых Япония ввела ограничения. В апреле правительство и правящая партия предложили выделить дополнительный бюджет на сумму 6 трлн 700 млрд вон, чтобы справиться с экономическим спадом и загрязнением воздуха микропылью. Законопроект о дополнительном бюджете до сих пор находится на рассмотрении в Национальном собрании, поскольку оппозиционная партия Свободная Корея требует сократить основную часть предлагаемых расходов. С учётом последнего предложения правящей партии дополнительный бюджет увеличивается до 7 трлн вон. Как отметил Чо Чжон Сик, в бюджетном законопроекте на 2020 финансовый год нужно предусмотреть дополнительное финансирование, чтобы избежать чрезмерной зависимости страны от импорта высокотехнологичных материалов, развивая их собственное производство.