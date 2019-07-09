Ким Ён Чхоль: Сеул поможет Пхеньяну и Вашингтону добиться прогресса на переговорах

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Сеул приложит все возможные усилия, чтобы помочь Пхеньяну и Вашингтону добиться практического прогресса в решении проблемы денуклеаризации на предстоящих рабочих переговорах. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль, выступая в четверг на форуме в Сеуле. Он отметил, что южнокорейская сторона будет работать в этом направлении в тесном сотрудничестве с Северной Кореей, США, Китаем и всем мировым сообществом. Коснувшись торговых споров между США и Китаем, министр подчеркнул важность предотвращения их негативного влияния на решение ядерной проблемы КНДР.