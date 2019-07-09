Денежная масса в РК в мае выросла на 6,6%

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Рост денежной массы в РК в мае продолжился, сохранив апрельский уровень. По данным Банка Кореи, представленным 12 июля, денежный агрегат M2 вырос на 6,6% в годовом исчислении, составив 2 квадриллиона 771 триллион 63 млрд 300 млн вон или 2 триллиона 355 миллиардов долларов. Агрегат М2 включает наличные деньги, депозиты до востребования, сберегательные счета, однодневные операции «репо» коммерческих банков, однодневные займы, а также принадлежащие домохозяйствам паи взаимных фондов денежного рынка. Темпы роста обеспечены за счёт увеличения корпоративного кредитования.