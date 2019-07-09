РК и Монголия расширяют сотрудничество в авиаперевозках

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10-11 июля в Улан-Баторе состоялось первое заседание Совета РК и Монголии по сотрудничеству в сфере авиаперевозок. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК. Была достигнута договорённость о регулярном проведении заседаний совета, а также об организации в ближайшее время переговоров по наращиванию спроса на авиационные пассажирские перевозки. В январе этого года маршрутная квота на рейсах между Инчхоном и Улан-Батором была увеличена с 1.488 до 2.500 мест в неделю. На маршруте между Пусаном и Улан-Батором квота с 324 до 585 мест в неделю. По состоянию на прошлый год, спрос на пассажирские авиаперевозки между двумя странами составил около 330 тыс. человек. Ежегодный рост составляет 11%.