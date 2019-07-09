Объём иностранных инвестиций в РК значительно снизился

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В первом полугодии объём прямых иностранных инвестиций в РК значительно сократился, составив 9 млрд 870 млн долларов. Это на 37,3% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Инвестиции из Японии сократились на 38,5%, составив 540 млн долларов. Эксперты полагают, что это связано с подготовкой к Олимпиаде 2020 года в Токио. Высказываются предположения, что Япония намеренно снизила уровень инвестиций в РК, готовясь к введению экспортных ограничений. Между тем, показатель американских инвесторов вырос на 3,1%, составив 3 млрд 100 млн долларов. Инвестиции из ЕС сократились на 41,5% в связи с ухудшением инвестиционных настроений в Европе, а из Китая - на 86,3%, что объясняется влиянием торговой войны этой страны с США.