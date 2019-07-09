Агентство Standard & Poor's понизило прогноз роста южнокорейской экономики на 2019 год до 2%

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогноз роста южнокорейской экономики в текущем году с 2,4% до 2%. Между тем, аналитики агентства ожидают, что в 2020 году начнётся восстановление экономики, и рост составит 2,6%. Нынешний спад экспортной активности на фоне введённых Японией экспортных ограничений и торговой войны между США и Китаем являются основными отрицательными факторами, влияющими на отечественную экономику. Standard & Poor's прогнозирует снижение учётной ставки Банка Кореи к концу текущего года с нынешних 1,75% до 1,5%.