Минобороны РК против участия Японии в деятельности войск ООН

Photo : KBS News

Министерство обороны РК решительно возразило против намерения Командования войсками ООН привлечь Японию к оказанию помощи РК в случае возникновения «чрезвычайной ситуации». В состав сил ООН входят 16 государств, которые участвовали в Корейской войне, а Японии среди них нет. Как напомнил представитель южнокорейского военного ведомства полковник Ро Чжэ Чхон, Япония не участвовала в Корейской войне, и её участие в деятельности войск ООН Сеул и Вашингтон никогда не обсуждали. О возможном сотрудничестве командования войсками ООН с Японией при предоставлении военной помощи РК упоминается в докладе Strategy Digest 2019, подготовленном командованием военным контингентом США в РК. В министерстве обороны РК заявили, что подобные вопросы должны в обязательном порядке обсуждаться с южнокорейской стороной, не исключив при этом возможности неправильного перевода английского текста на корейский язык. В англоязычной версии говорится, что командование войсками ООН «обеспечит поступление сил, которые будут необходимы в случае кризиса, через Японию». В корейской версии говорится об обеспечении поступления сил совместно с Японией.