РК седьмой год подряд на первом месте в рейтинге инновационности ЕС

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РК седьмой год подряд заняла первое место в рейтинге инновационности, который Евросоюз составляет для десяти стран, не входящих в состав организации. Об этом сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Уровень иновационности РК был оценён на 137 баллов. Европейский инновационный индекс (European Innovation Scoreboard), составлен по таким критериям как система выработки и реализации инноваций, инвестиции, эффективность технологий и ряд других. На втором месте Канада – 118 баллов, на третьем Австралия – 112 баллов. Далее следуют Япония, ЕС, США. Показатель РК на 37% выше, чем в среднем среди стран ЕС.