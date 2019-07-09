Пхеньян осудил план Сеула закупить самолёты пятого поколения F-35А

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Пхеньян осудил план Сеула закупить в США партию истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35А, утверждая, что он представляет собой нарушение межкорейских договорённостей. «Несомненно, что покупка истребителей F-35A или так называемого «невидимого оружия уничтожения», нацелена на обеспечение военного преимущества над странами региона» и «подготовку нападения на Север в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове». Об этом говорится в распространённом в четверг агентством ЦТАК заявлении Института американских исследований при МИД КНДР. В заявлении отмечается также, что у КНДР «нет иного выбора, кроме как разработать и испытать специальные вооружения для полного уничтожения смертоносного оружия, размещённого в Южной Корее». О каком оружии идёт речь, не указано. Первые два истребителя-бомбардировщика F-35А переданы южнокорейским ВВС в конце марта. До конца этого года предусмотрена поставка в общей сложности шести самолётов, а к 2021 году планируется закупить 40 истребителей.