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Экономика

Бывший спецпредставитель США по КНДР назначен послом в Индонезии

Write: 2019-07-11 15:41:04Update: 2019-07-11 16:04:37

Бывший спецпредставитель США по КНДР назначен послом в Индонезии

Photo : YONHAP News

Бывший спецпредставитель США по КНДР Сон Ким назначен главой американского диппредставительства в Индонезии. Соответствующий указ подписал в среду президент США Дональд Трамп. Назначение должно быть одобрено Сенатом. В настоящее время Сон Ким является послом США на Филиппинах. В прошлом году он принимал участие в рабочих переговорах по подготовке первого северокорейско-американского саммита в Сингапуре.  Являясь профессиональным дипломатом, Сон Ким ранее занимал различные должности в посольствах США в Японии и Малайзии. 
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