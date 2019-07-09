Бывший спецпредставитель США по КНДР назначен послом в Индонезии

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Бывший спецпредставитель США по КНДР Сон Ким назначен главой американского диппредставительства в Индонезии. Соответствующий указ подписал в среду президент США Дональд Трамп. Назначение должно быть одобрено Сенатом. В настоящее время Сон Ким является послом США на Филиппинах. В прошлом году он принимал участие в рабочих переговорах по подготовке первого северокорейско-американского саммита в Сингапуре. Являясь профессиональным дипломатом, Сон Ким ранее занимал различные должности в посольствах США в Японии и Малайзии.