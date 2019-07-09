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Экономика

Правительство РК введёт «потолок цен» на жильё, построенное на частных землях

Write: 2019-07-11 16:02:56Update: 2019-07-11 18:23:12

Правительство РК введёт «потолок цен» на жильё, построенное на частных землях

Photo : KBS News

Правительство рассматривает введение системы «потолка цен» на новое жильё, построенное на частных землях. Об этом сообщила в среду в ходе парламентских слушаний министр сухопутных территорий и транспорта  Ким Хён Ми. Она пояснила, что высокие цены на новые квартиры создают трудности для покупателей жилья и повышают цены в прилегающих районах. Введение «потолка цен» поможет решить эти проблемы. Министр отвергла опасения, что ограничение роста цен будет стимулировать использование дешёвых и некачественных строительных материалов, заявив, что таких проблем не возникало в квартирах, построенных на общественных землях, где контроль цен уже действует. 
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