Представители малого и среднего бизнеса не одобряет повышение МРОТ

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Корейская федерация малого и среднего бизнеса выразила сожаление по поводу повышения уровня МРОТ на следующий год на 2,9%. В федерации назвали «печальными» результаты работы комиссии по вопросам минимальной оплаты труда, поскольку малые и средние компании, а также мелкие предприниматели надеялись на замораживание МРОТ на прежнем уровне. Такая позиция была озвучена сразу после завершения заседания комиссии и объявления результатов. Также выражена надежда на скорейшее начало обсуждения вопроса о внедрении новых норм с учётом возможностей компаний. 10 июля в Ассоциации малых предпринимателей заявили, что отклонение комиссией предложения о дифференциации МРОТ в зависимости от масштабов бизнеса является игнорированием требований предпринимателей. Было заявлено, что малые предприниматели начнут проводить митинги и другие протестные акции, если правительство не примет меры по защите их прав.