Госдепартамент США примет меры для укрепления отношений Сеула, Вашингтона и Токио

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Госдепартамент США приложит все усилия для укрепления отношений между РК, США и Японией. Об этом заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, комментируя недавний телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств РК и США - Кан Гён Хва и Майкла Помпео. Её был задан вопрос о позиции Вашингтона по ограничительным мерам Японии, но Ортагус воздержалась от комментариев, заявив, что может говорить только в рамках официального доклада госдепа по телефонному разговору сторон. Вместе с тем, она отметила, что РК и Япония поддерживают не только дружеские, но и союзнические отношения, а правительство США сделает всё возможное на официальном уровне и по другим каналам для укрепления трёхстороннего сотрудничества. Ортагус подчеркнула важность отношений с РК и Японией, указав, что три страны имеют общие интересы в регионе.