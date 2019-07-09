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Несмотря на рост потребления, в РК наблюдается ухудшение показателей экспорта и инвестиций. Об этом сообщили 12 июля в министерстве планирования и финансов. В первую очередь отмечено ухудшение внешних факторов. В их числе неопределённость вокруг торгового противостояния США и Китая, замедление темпов роста мировой экономики и спад показателей на рынке полупроводников. В мае в РК розничные продажи возобновили рост. Но инвестиции в производственные мощности сократились на 8,2%, а в строительство - на 0,3%. Экспорт в июне сократился на 13,5%, продолжая спад седьмой месяц подряд. Увеличение потребительских цен составило лишь 0,7%. Между тем, в июне количество занятого населения выросло на 280 тыс. человек в годовом исчислении за счёт сферы услуг.