Ким Хён Чжон: РК и США работали над подготовкой трёхсторонней встречи с участием Японии

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РК и США работали над подготовкой трёхсторонней встречи с участием Японии на высоком уровне в связи с нарастанием напряжённости в отношениях между Сеулом и Токио, однако японская сторона проявила пассивную позицию. Об этом заявил журналистам в Вашингтоне заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон. Он сказал, что в связи с поездкой высокопоставленных представителей США в страны Азии предлагалось провести трёхстороннюю встречу, которую активно поддержали РК и США, но со стороны Японии до сих пор нет никакого ответа. Судя по всему, данная инициатива связана с тем, что в период с 10 по 21 июля помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл совершает поездку по странам Азии. С 11 по 14 июля он находится м в Японии. Предполагается, что он попытается убедить японскую сторону в необходимости проведения трёхсторонних переговоров.