Представители РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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11 июля в Германии состоялась встреча спецпредставителя РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна и спецпредставителя США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна. Как сообщили в МИД РК, стороны обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове в связи с недавней встречей лидеров РК, КНДР и США в пограничном пункте Пханмунчжом. Они затронули вопросы двустороннего сотрудничества в обеспечения реальных подвижек в достижении единой цели по обеспечению мира и денуклеаризации в регионе. Стороны договорились активизировать усилия для скорейшего возобновления рабочих переговоров между КНДР и США.