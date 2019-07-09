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Политика

Представители РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Write: 2019-07-12 11:26:19Update: 2019-07-12 11:33:10

Представители РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

11 июля в Германии состоялась встреча спецпредставителя РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна и спецпредставителя США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна. Как сообщили в МИД РК, стороны обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове в связи с недавней встречей лидеров РК, КНДР и США в пограничном пункте Пханмунчжом. Они затронули вопросы двустороннего сотрудничества в обеспечения реальных подвижек в достижении единой цели по обеспечению мира и денуклеаризации в регионе. Стороны договорились активизировать усилия для скорейшего возобновления рабочих переговоров между КНДР и США. 
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