Глава МИД РК встретилась с председателем комиссии Африканского союза

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась 11 июля в Аддис-Абебе с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаммадом. По данным южнокорейского МИД, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Африканском регионе, а также вопросы укрепления сотрудничества. Они подписали меморандум о взаимопонимании в вопросе молодёжных обменов через Южнокорейско-Африканский фонд. Кан Гён Хва также встретилась с председателями комитетов по вопросам мира и безопасности, торговли и промышленности, обсудив возможности активизации сотрудничества.